Kanye West clashe Kim en rappant ?

Kanye West et Kim Kardashian c’est fini. Le divorce de l’ancien couple star est officiel depuis deux mois maintenant pourtant on entend toujours autant parler d’eux. La guerre entre les ex-maris a commencé bien avant que la célèbre icône de la télé-réalité n’évoque son souhait de divorcer du rappeur aujourd’hui appelé “Ye”. C’est en réalité l’année passée qu’ils se sont séparés et ont commencé à entamer de nouvelles relations avec d’autres célébrités chacun de leur côté. Malgré tout, ils continuent mutuellement à s’envoyer des piques sur les réseaux sociaux, ce qui ne passe pas inaperçu aux yeux des médias.

L’attaque la plus récente à ce jour, provient de Kanye qui clash son ex-femme dans un morceaux de rap où il apparaît. C’est dans le titre “KEEP IT BURNIN” extrait du nouvel album de Future Hendrix “I NEVER LIKED YOU” sorti le 29 avril dernier, qu’on retrouve Mr West qui semble encore avoir un message à fait passer à la mère de ses enfants. Un moyen très subtil de revenir à la charge par le compositeur originaire de Chicago. Bien qu’il ne s’agisse ici que d’hypothèses sur les réelles intentions de Ye suite à l’écriture de ces textes où il évoque son éventuelle candidature aux prochaines élections présidentielles (sous-entendant le soutien qu’il n’a pas reçu de la part de Kim lorsqu’il s’était présenté en 2020), dans le morceau il affirme clairement que l’illustre femme d’affaires parlerait trop et que c’est à cause de sa bouche qu’il en est là aujourd’hui, comme l’a relevé Booska-P.

“I’ma buy a home next to your home if I miss you/Rubbin’ on your ass, but your mouth is the issue/When you run for ’24, I bet your spouse gon’ be with you.”

Traduction : "J’achèterais une maison près de la tienne si tu me manques/Je me frotte à ton c**, mais c’est ta bouche le problème/Quand je me présenterais en 2024, je parie que ton conjoint sera avec toi."