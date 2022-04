Orelsan va marquer l'histoire !

Du jamais vu dans le rap français.

Depuis son retour dans la musique, Orelsan n’arrête pas de faire parler de lui. L’artiste en pleine tournée en ce moment, va bientôt battre un nouveau record. Celui-ci risque d’être historique. Son dernier album qui s’intitule “Civilisation”, sorti en novembre 2021 vient de dépasser les 495 000 ventes. Ce qui signifie qu’il ne manque plus que 5 000 ventes en plus au rappeur originaire de Caen pour décrocher le disque de diamant. C’est la première fois dans l’histoire du rap français qu’un artiste touche de près cette prestigieuse certification en si peu de temps.

En à peine quelques mois Orel est parvenu à exploser tous les scores de ventes grâce à “Civilisation”, son album de 15 titres sorti le 19 novembre dernier et classé numéro 1 des albums les plus vendus en France en 2021 par la SNEP. Pas étonnant, étant donné le démarrage monstrueux de l’album qui avait fait plus de 138 000 ventes dès la première semaine de sa sortie. Des chiffres qui montrent que les fans du lyriciste caennais attendaient son retour avec impatience.

Depuis sa dernière sortie d’album, c’est aux côtés d’artistes tels que Vald, avec qui il a enregistré un très gros tube, ou encore Nessbeal qu’on le retrouve aujourd’hui. Le documentaire sur la carrière du rappeur “Montre jamais ça à personne” est un sans doute l’un des éléments qui a le plus contribué à la réussite sans limite de cet album qui sera très prochainement certifié disque de diamant.

En attendant cet événement qui va faire d’Orelsan le rappeur français le plus marquant de l’histoire, c’est dans les salles de concert qu’il vous attend pour sa tournée qu’il vient de prolonger pour la fin de l’année 2022 !