Jul est le deuxième plus gros vendeur de tous les temps

Alors que l'attente autour de son 17e album se fait chaque jour un peu plus forte, n'oublions pas non plus qu'un documentaire sur son parcours est en préparation. S'il a le même impact que celui qui a suivi les premiers pas d'Orelsan, nul doute que les chiffres de vente et de streaming de Jul devraient s'en ressentir et atteindre de nouveaux sommets. On n'en doute pas un instant... Tremble Johnny !