Pusha T donne les 5 albums qui l'ont influencé

Il y a du classique !

Alors que son album " It's Almost Dry" est attendu pour ce vendredi 22 avril, Pusha T qui, décidément, aime faire des tops, a donné les albums qui l'ont le plus influencé dans sa carrière d'artiste et dans sa vie d'homme. Invité par DJ Bobby Trends de Hot 97 à donner son top 5, King Push a d'abord parlé de "The Infamous", le deuxième album de Mobb Deep sorti en 1995. Il a aussi cité un de ses propres disques avec "Hell Hath No Fury" des Clipse paru en 2006. Mais il a aussi mentionné Jay-Z, Raekwon et Notorious B.I.G. sans donner d'ordre précis.

"Je dirai que l'album 'Infamous' de Mobb Deep a ruiné ma vie. Il y a aussi 'Reasonable Doubt' évidemment. Cet album m'a montré qu'il fallait que je reste concentré sur la base. Il y a aussi 'The Purple Tape' de Raekwon. 'Only Built 4 Cuban Linx" est l'un des meilleurs albums que j'ai jamais entendus de ma vie."

Pusha T a aussi loué la cohésion du double album posthume de Biggie "Life After Death".