Nas aurait dû poser sur le classique de 2Pac "All Eyez On Me"

Snoop Dogg a fait une nouvelle révélation.

Uncle Snoop a dévoilé dans un podcast une information impliquant 2Pac et Nas. Ce dernier aurait dû participer à l’album "All Eyez On Me", avant d’être finalement retiré du projet.

Ces derniers temps, D.O Double G n’est pas avare d’anecdotes concernant le label Death Row Records dont il est le nouveau propriétaire. Lui qui a plein d’ambition pour le mythique label, il donne régulièrement des informations croustillantes sur le label ou encore, sur les artistes qui ont fait son histoire. La dernière en date se portait sur Tupac et Nas.

Invité récemment sur le podcast Drink Champs, Snoop Dogg a révélé que Nas aurait dû être sur le légendaire "All Eyez On Me" de Monsieur Tupac Amaru Shakur. Le rappeur aurait dû accompagner Daz Dillinger, Kurupt et Method Man & Redman, qui sont en feat sur le quatrième titre de l’album "Got My Mind Made Up". L’explication a été balancée par Snoop lui-même, lorsqu’un des animateurs du podcast lui a demandé de choisir entre Kurupt et Method Man. Une question difficile pour l’entrepreneur qui a refusé de faire choix et qui a magnifiquement bien détourné l’attention, avec cette révélation très surprenante. Il explique :

"Tu sais qu’ils ont un son ensemble non ? Kurupt et Method Man, sur l’album de 2Pac… mais devine qui était en premier sur la chanson ? Nas".

Puis ajoute :

"Je te dis la vérité, Nas était allé dans la maison de Daz et a été le premier sur le son. Puis Redman et Method Man ont ensuite été sur le son. Ensuite 2Pac est sorti de prison et Daz l’a finalement donné à 2Pac et a enlevé le couplet de Nas, mais a laissé Method Man et Redman dessus. Ouais t’es le premier à l’entendre n*gga. Et si tu vas chez Daz, il doit avoir les fichiers".

Même si Snoop Dogg n’a pas précisé pourquoi le couplet de Nas avait été retiré, cela devait probablement avoir un lien avec le clash qu’il y a eu entre Tupac et Nasty Nas. Un beef à propos duquel il s'est d'ailleurs expliqué récemment. Quoi qu’il en soit, peu importe la raison, c’est quand même bien dommage d'avoir été privé de ça !