Booba se moque des propositions du candidat Macron

Et il le tacle bien comme il faut...

Dimanche prochain, nous aurons à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour devenir le prochain président de la France. Même s'il a validé une proposition d'un autre candidat d'extrême-droit, Eric Zemmour, on a du mal à croire que le Duc va voter pour la candidate du Rassemblement National. Mais ce qui est également certain c'est qu'il ne donnera pas sa voix non plus au président sortant. Hier, alors que ce dernier était en meeting à Marseille, le rappeur a réagi quasiment en direct aux propositions du candidat de La République en Marche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est montré plutôt septique, pour ne pas dire moqueur...

Il a commencé par se moquer de Macron quand celui-ci a dit qu'il n'avait pas envie de faire 5 ans de présidence de plus mais qu'il voulait 5 ans où il allait tout réinventer... Il écrit :