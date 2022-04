Cardi B et Offset dévoilent le visage et le nom de leur fils

On l'attendait !

Cardi B et Offset présentent le dernier-né de leur famille. Jeudi soir, le couple star est revenu sur Instagram pour partager des photos que beaucoup de fans attendaient. C'est la première fois que l’on aperçoit le visage de leur petit garçon. La publication de Cardi B montre le bébé de 7 mois tout de bleu vêtu avec des bijoux style “icy”. La légende est constituée d’une série d'emojis - 🦕🌊🧸, - qui fournissent des indices sur le nom de l'enfant.

Au même moment, Offset a également publié des photos qui traitaient du petit garçon dans son bain sur son profil Instagram. Mais plutôt que de faire allusion au nom de son fils, le membre de Migos l'a simplement épelé dans la légende : "WAVE SET CEPHUS".

Cardi et Offset ont annoncé la naissance de leur enfant en septembre 2021, plus de trois ans après avoir accueilli leur premier enfant ensemble, Kulture. Bien que Wave et Kulture soient les seuls enfants biologiques de Cardi, Offset est également le père de trois autres enfants – Kalea, 7 ans, Kody, 7 ans et Jordan, 12 ans – issus de relations antérieures. Le couple et leurs enfants sont également les stars de la couverture du numéro de mai/juin d'Essence, "Rapped in Love".