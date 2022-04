Jay-Z : son concert légendaire où il clashe Nas et invite Mickael Jackson est en ligne !

C'est une page d'histoire.

Avant que JAY-Z ne devienne milliardaire et l'un des G.O.A.T. du hip-hop, c'était un rappeur qui gravissait les échelons petit à petit et affrontait tous les challengers qui se dressaient sur son chemin. En juin 2001, Hov était l'un des artistes les plus en vogue du rap game mais c'était surtout une des têtes d'affiche du Hot 97's Summer Jam où il allait livrer une performance de légende et entamer un des plus clashs de l'histoire du hip-hop puisque c'est le soir où il s'en est pris à Nas. Jusqu'à aujourd'hui, seuls de courts extrait de cette nuit historique étaient visibles sur Internet en plus d'innombrables extraits sonores et d'interviews de personnes présentes sur place. Aujourd'hui, les fans peuvent enfin regarder le show en entier puisqu'il a été uploader sur YouTube le mardi 12 avril sur la chaîne HipHopVCR.

La vidéo dure 58 minutes qui comprend également un des moments les plus fous de l'histoire du hip-hop puisque ce soir-là, Jay-Z a totalement surpris les milliers de spectateurs du Nassau Coliseum en faisant entrer le légendaire roi de la pop, Michael Jackson, sur scène devant une foule en délire. Evidemment, on a déjà vu cette scène, mais pas aussi bien que sur cette vidéo. On y voit également Hov interprétant "Takeover" en live pour la première fois et il a fait vriller la foule en rappant a capella le deuxième couplet, celui dans lequel il clashe Nas, ce qui fait littéralement exploser la foule !

Regardez, c'est une véritable page de l'histoire du rap mondial qui s'est écrit ce soir-là !