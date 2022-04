Fivio Foreign : "Jay-Z est le meilleur rappeur de Brooklyn"

Il a répondu sans hésiter.

S'il y a bien quelque chose qui est commun à tous les styles de rap, en France comme aux Etats-Unis, c'est cette envie, ce besoin de faire des classements et des tops. Récemment, c'est Pusha T et Benny The Butcher qui dressaient leurs tops des "Drugs Rappers" dans lesquels, évidemment, ils se positionnaient à une bonne place. Fivio Foreign qui est en plein actualité avec la sortie de son album événement "B.I.B.L.E." ne coupe évidemment pas à ce type de questions. Alors quand il a rencontré Angie Martinez pour une interview, elle lui a demandé qui était le meilleur rappeur de sa ville natale. Sans hésiter, il a répondu "Hov'". Avant de préciser : "Le meilleur rappeur de Brooklyn de tous les temps ? Hov'". Difficile de lui donner tort...

Plus tard dans l'interview, le driller new-yorkais a expliqué qu'il s'inspirait aussi beaucoup des OG rappers comme Meek Mill, Maino, Nicki Minaj et même Eve.

Il a également eu un mot pour Ye qui, pour lui, est une énorme source de conseils et d'inspiration et qu'il n'avait même pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Il a même laisse poindre de l'admiration comme il en parle.

"Je voulais juste m'asseoir et observer. Il n'a pas vraiment besoin de me dire quoi que ce soit. J'ai juste vu. Parce qu'il fait mille choses à la fois... pendant qu'il enregistre."

Fivio Foreign a sorti "B.I.B.L.E." le vendredi 8 avril. Le projet comprend des feats de Quavo, KayCyy, Alicia Keys, Kanye West, Queen Najia, Coi Leray, Chlöe, A$AP Rocky, Lil Yachty, Lil Tjay, Yung Bleu, DJ Khaled, Vory, Polo G, Blueface et Ne-Yo.