Snoop Dogg travaille sur un projet Death Row - Bad Boy

Ce serait historique !

Snoop Dogg va-t-il réussir ce que l'on pensait impossible ? Depuis qu'il racheté Death Row Records, il fourmille d'idées comme celle de faire du label un des plus grands du Metaverse. Mais là, attention, on parle de musique et ce serait une déflagration : le chien de Long Beach a teasé un possible morceau commun entre des artistes Death Row et des artistes Bad Boy Reconds, les deux labels qui ont pourtant alimenté la "guerre" East Coast - West Coast dans les années 90 qui a malheureusement abouti à la mort de ses deux plus fiers représentants, Biggie d'un côté, Tupac de l'autre. Aujourd'hui, les temps, les mœurs ont changé et tout le monde travaille avec tout le monde, les rappeurs viennent de partout et plus seulement de Los Angeles ou New York.

Quand il a racheté Death Row, il avait déjà cette idée en tête. Dans un prochain épisode du podcast "Drink Champs", il devrait normalement en dire plus sur ce projet. Les deux animateurs N.O.R.E. et DJ EFN ont en effet publié un teaser de leur émission dans lequel on voit Snoop donner plus de détails sur cette incroyable collaboration.

"Si on réussit, ce sera un moyen de montrer notre croissance et notre progression. Prouver que nous pouvons aller de l'avant. Si nous pouvons reprendre Bad Boy x Death Row et en faire une collaboration sur la paix et l'amour, ce serait incroyable. Parce que c'est ce que je suis. Je suis Suge et Puffy."

"J'aime Puff, j'aime ses enfants maintenant n-gga qu'est-ce qui se passe ? Je possède Death Row donc je fais ce que je veux."

Comme ça, au moins, c'est clair...