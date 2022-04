The Game explique pourquoi il défie Eminem

Pour lui, c'est de la compétition.

Son annonce avait l'effet d'une bombe. Dans le podcast "Drink Champs" le mois dernier, The Game s'était dit prêt à clasher Eminem dans un verzuz ou lui balancer un diss track. Dans une preview de l'émission "Uproxx Fresh Pair", le rappeur de Los Angeles est revenu sur les dessous de cette incroyable démarche se comparant notamment à Michael Jordan ou Kobe Bryant.

"Je me suis toujours répété que j'étais le meilleur rappeur. Tout ce que nous faisons, si vous le faites à notre niveau, c'est de la compétition. Usain Bolt ne court pas tout seul sur la piste des Jeux olympiques. Il y a d'autres coureurs qui essaient de le battre et lui-même essaie de battre quelqu'un."

Lorsque Just Blaze lui a demandé pourquoi il ciblait spécifiquement Eminem, The Game a répondu que c'était parce que son rival de longue date 50 Cent "ne sait pas rapper", il devait donc porter son attention sur le meilleur. "Quand il s'agit de rap, il ne peut pas me surpasser", a-t-il ajouter à propos de Fifty.

"Aujourd'hui, personne ne s'en prend à Eminem à cause de cette idée préconçue qu'il est meilleur que tout le monde. Eh bien moi, je veux de l'action et je la veux maintenant !"

Dans le podcast "Drink Champs", Game a tout de même reconnu que beaucoup de gens considèrent le Detroiter comme le meilleur mais lui n'en fait pas partie.

"Eminem n'est pas meilleur que moi. Je suis meilleur que lui. Je le dis et je le répète et je continuerai à le faire !"

Depuis, il a remis en cause les chiffres de vente du rappeur de Detroit et Wack 100, son manager, a dit qu'il était prêt à balancer un diss track contre Slim Shady ajoutant qu'il vaudrait mieux "qu'il soit prêt"...

Quand on sait la manière dont Em' a littéralement détruit Machine Gun Kelly, on attend ce clash (s'il arrive) avec impatience...