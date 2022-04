YNW Melly : son manager sort du silence

Et noie le poisson...

Mis en cause par la famille de YWN Melly et un de ses proches, ce qui a obligé le rappeur enfermé à dire au téléphone que sa mère était une menteuse, 100K Track, son manager est à son tour sorti du silence pour essayer de prouver qu'il avait bien fait son travail et qu'il ne s'était pas enrichi sur le dos de la mère et du frère de son protégé. Durant son intervention au Tippie Toe Podcast, il a préféré montrer tout son soutien à l'interprète de "Mixed Personalities" plutôt que de parler du fond du problème...

"Prions pour mon petit frère, priez tous pour ce garçon. Envoyez vos prières. Nous n'avons pas besoin d'énergie négative. Si vous êtes un fan de YNW Melly, il n'y a pas d'avocat, de juge, de procureur plus grand que Dieu."

Il a aussi eu quelques mots pour le frère de Melly, YNW BSlime, à qui, selon celui qui l'accuse, JGreen, il devrait une grosse somme d'argent.

"C'est mon petit frère. Ne vous en prenez pas à lui. La famille se dispute. Et comme je l'ai dit, peu importe les ressentiments, ça se passera toujours bien. Nous serons toujours cool parce que je dois aussi soutenir mon gars. Et sa mère aussi, c'est elle qui l'a mis au monde. Et il va la soutenir. Tout n'est qu'amour."

Le discours de 100K Track est bien beau et, selon lui, si ce n'est le procès de YNW Melly, tout irait bien dans le meilleur des mondes. On peut toutefois remarquer que, quasiment à aucun moment, il ne parle vraiment du fond du problème : l'argent...

Par ailleurs, 100K Track qui était aussi le manager de King Von a dit que l'on pouvait s'attendre à plusieurs sorties d'albums posthumes dans les années qui viennent.