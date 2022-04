Orelsan : tournage surprise au carnaval étudiant

Evidemment, c'était à Caen !

Si, aujourd'hui, il fallait citer l'habitant de Caen le plus connu, celui qui fait rayonner sa ville dans la France entière, un seul nom serait possible : Orelsan. Le rappeur normand a toujours été fier de sa ville d'origine, même s'il n'y est pas né, et lui rend régulièrement hommage. C'est peut-être encore plus criant sur son dernier disque, "Civilisation". D'ailleurs, il a quitté Paris pour retourner y vivre et multiplie les actions pour la mettre en valeur. Cette semaine, il a même pris tout le monde par surprise, y compris les organisateurs de l'événement, en venant au Carnaval étudiant de Caen pour y tourner des images qui serviront à illustrer un clip, celui qui va accompagner le morceau "Du propre".

Orelsan qui portait (évidemment) un maillot du Stade Malherbe de Caen est monté sur un char, a chanté avec la foule ou encore a fait glisser un bateau gonflable SUR la foule pour se faire porter. Une sorte de gigantesque happening dont on a hâte de voir le résultat !