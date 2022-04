Ninho et Naps font partie des artistes les plus streamés au monde !

Sur Spotify.

Evidemment, il y a les incontournables. Dans le classement publié par Spotify des rappeurs les plus streamés depuis avril 2021 et relayé par Midi/Minuit, personne ne fait mieux que Lil Nas X. Il est suivi de Drake et d'Eminem. Mais, les artistes français ne sont pas en reste. En effet, Ninho et 97e et le seul rappeur francophone présent dans le TOP 100 des rappeurs les plus streamés au monde, ce qui n'est pas rien quand on voit la concurrence en face !