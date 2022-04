Niska partage une vidéo de Jean-Luc Mélenchon

Franchement, on pensait que le rap français se foutait littéralement des élections présidentielles à venir. A part Booba qui s'en prenait régulièrement à Eric Zemmour avant de valider une de ses propositions à la surprise de tous et sans doute du candidat lui-même, il était peu nombreux à avoir pris parti durant cette campagne alors même que les sujets de mécontentement ne manquait pourtant pas. Finalement, à quelques jours du premier tour, certains "sortent du bois". C'est ainsi que Niska a partagé une vidéo TikTok de Jean-Luc Mélenchon dans lequel le président sortant est pris en plein délit de mensonge. En effet, dans une interview pour France Inter, il explique ne jamais avoir dit qu'une fake news a circulé à son propose, propagée par le candidat de la France Insoumise.

Dans la séquence, Emmanuel Macron dit :

Vient alors la grosse voix de Niska disant :

Et ensuite, une vidéo du même Emmanuel Macron datant de quelques jours auparavant où discutant avec un artisan, le président-candidat expliquait :

"On a besoin de faire mieux connaître vos métiers et donc alternante, apprentissage et orientation dès la 5e pour connaître et faire connaître ces métiers."