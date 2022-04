Orelsan : le documentaire sur sa carrière disponible également à l'étranger

Super nouvelle pour ses fans à l'international !

Le documentaire sur la carrière à succès d’Orelsan, de son véritable nom Aurélien Cotentin, est désormais disponible dans le monde entier. Cette nouvelle ne manque pas de réjouir les fans du rappeur, présents aux quatre coins du monde. Ce documentaire réalisé par son petit frère, Clément Cotentin, est l’une des œuvres qui a permis à l’artiste aux multiples casquettes de se faire une place plus importante encore sur la scène médiatique. Le programme qui est une série documentaire, est produit par l'entreprise Amazon. Il compte 6 épisodes d'une quarantaine de minutes chacun et a été diffusé pour la première fois sur celle-ci le 15 octobre 2021. Un mois plus tard, l’interprète désormais acteur dévoilait son dernier album nommé "Civilisation" certifié triple platine et sorti le 19 novembre 2021, connaissant jusqu’à ce jour une réussite indiscutable. Maintenant qu’il est disponible partout dans le monde, le documentaire peut être visionné avec des sous-titres dans toutes les langues. De quoi donner à Orelsan davantage de visibilité et une ouverture sur des horizons plus larges. Et c'est mérité.

Pour les fans du rappeur originaire de Caen présents à l'étranger, la série qui ne compte qu’une seule saison à son actif pour le moment est l’occasion de plonger totalement de façon amusante et émouvante dans les archives familles et l’univers rap de leur artiste favori.