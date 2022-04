Snoop Dogg vient-il de révéler le tracklisting de "Detox" de Dr. Dre ?

Le mythique projet est-il toujours d'actualité ?

"Detox", un album solo de Dr. Dre est sans doute le plus grand serpent de mer de l'histoire du rap mondial. Un album mythique qui resurgit de temps en temps dans les discussions mais que plus personne n'espère écouter un jour. Mais, de temps en temps, on entend des rumeurs à propos de ce projet. Cette fois, on a carrément vu un signe surgir sur les réseaux sociaux. Et il ne vient pas de n'importe qui puisqu'il s'agit d'un tableau qui se trouve derrière Snoop et Dr. Dre alors que ces derniers se trouvent dans un studio. Et que voit-on écrit ? Ni plus ni moins que le possible tracklisting de "Detox"...

On a bien vu cette photo, puisque c'est celle que le Dogg a posté quand il a annoncé qu'il avait récupéré les droits sur "The Chronic", le classique de Dre. Mais vous le savez bien, le Diable se niche dans les détails et un utilisateur de Twitter a remarqué qu'en arrière-plan du cliché se trouvait un tracklisting de ce projet mythique, la suite tant attendue de "2001" sorti en 1999.

YOOOOOO! If you look in the background of the new pictures @SnoopDogg minted w/ him and Dre you can see the tracklist for Detox!! pic.twitter.com/QSpmBT8Pvi — God Flow (@ranoutofmeds) April 1, 2022 A partir de là, toutes les spéculations sont possibles. Est-ce un vieux tracklisting ? Est-ce quelque chose de récent ? Peut-on s'attendre à une sortie prochaine ? Sont-ce d'anciens ou de nouveaux enregistrements ? Difficile de le dire d'autant que Dre en personne avait dit à Beats 1 Radio lors de la promotion de son disque pour le film "Straight Outta Compton" sur l'histoire de N.W.A que "Detox" ne sortirait jamais. "C'est quelque chose que beaucoup d'artistes ne vous dirons jamais. La raison pour laquelle 'Detox' n'est jamais sorti, c'est parce que je n'aimais pas ce que j'entendais. Le disque n'était tout simplement pas bon. Je suis sérieux. J'ai travaillé d'arrache-pied dessus, mais je ne pense pas avoir fait un assez bon travail. Je ne pouvais pas faire ça à mes fans, je ne pouvais pas me faire ça pour être honnête."

Cette image vient pourtant de tout relancer...