Dr. Dre : "The Chronic" récupéré par Snoop Dogg

Des négociations ont eu lieu.

Snoop Dogg est devenu le nouveau propriétaire de Death Row Records au mois de février. Mais il restait des points de détails à régler sur certains albums mythiques de cette période comme le premier solo de Dr. Dre, "The Chronic". Mais il semble que les choses aient évolué et que le classique soit de nouveau entre de bonnes mains. Snoop a effet posté une photo de lui et du docteur en studio avec cette légende : "The Chronic est revenu à la maison". Une phrase que n'ont pas manqué de commenter Hi-Tek, Benny The Butcher et Statik Selektah notamment.