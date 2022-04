Rohff soutient Kylian Mbappé contre Winamax

Le combat continue...

On se souvient qu'il y a quelques semaines Rohff et la marque de paris Winamax s'étaient embrouillés par réseaux sociaux interposés, ce qui avait bien fait rire Booba par ailleurs. Spécialisé dans le tweet ironique et provocateur, le community manager de la marque avait ainsi écrit à propos d'un match des Comores durant la Coupe Africaine des Nations : "la CAF a infligé une amende de 4 500 euros à la Fédération des Comores pour le flocage artisanal de Chaker Alhadur. Pire encore, elle a obligé chaque joueur à écouter le dernier album de Rohff". Celui-ci n'avait pas du tout apprécié et l'avait fait savoir, également sur Twitter.

"Le comunity de @WinamaxSport petit marin d’eau douce va faire ta chambre l’album #GrandMonsieur en therme de rap,instru,flow technique massacre tout ce que tu écoutes.Les Comores a 10 vs 11 perde que 2-1+une amende de toxico par des gratteurs corrompu.l’Afrique nous aime"

Alors quand Kylian Mbappé reprend lui aussi Winamax Sport et tacle les paris en ligne pour un tweet injurieux envers son père, Rohff n'a pas hésité une seconde à lui apporter son soutien avec des mots forts.

Le danger des paris en ligne… ne plus avoir de limite.

Un peu de respect svp



🤦🏽‍♂️🤬 @WinamaxSport pic.twitter.com/7Wj5jbBdPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 31, 2022