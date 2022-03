Soulja Boy : "Lil Durk, Migos et Lil B m'ont oublié"

Soulja se sent mis à l'écart !

Soulja Boy se sent mis à l’écart. Le rappeur a récemment partagé son chagrin sur son compte Instagram en citant les noms de plusieurs rappeurs connus qui, selon lui, l’ont oublié depuis qu’ils connaissent le succès et la célébrité. Les rappeurs Lil Durk et Migos font partie de la liste.

Lors d'une session Live sur Instagram ce mercredi, le rappeur à l'origine du tube "Crank That" a déclaré être la personne qui a contribué aux succès de ces artistes qui, aujourd'hui, l'ont délaissé.

"Je travaille toujours avec un artiste avant qu'il ne sorte. Regardez moi et Migos, regardez moi et Rich The Kid, regardez moi et Mozzy, regardez moi et Lil B regardez moi et Riff Raff."

Soulja a ensuite ajouté qu'il a toujours été présent avant le succès de chacun des rappeurs de la liste.

"Je fais toujours une chanson avec un n-gga avant qu'ils ne soient signés. J'étais sur la première mixtape de Lil Durk. Je fais des chansons avec tous ces négros avant qu'ils ne deviennent célèbres. Puis une fois que ces n-ggas sont devenus célèbres, je ne peux même plus obtenir une chanson de ces n-ggas, c'est fou. Mais quand tous les n-ggas étaient dans le quartier et que personne ne savait qui vous étiez, je faisais des chansons avec vous n-ggas. Chief Keef, Lil Durk, Migos, Famous Dex, Rich the Kid.”

Soulja a poursuivi en disant que Chief Keef et Rich The Kid restent les seuls rappeurs de cette liste qui ont collaboré avec lui depuis. C’est d’ailleurs sur "Rick & Morty" sorti en juillet 2021 de Lil Dre que l’on retrouve un couplet de Rich The Kid.

Un peu plus tard dans le live Soulja Boy Tell’Em dénonce tous les autres artistes pour leur manque de considération et de reconnaissance.

"Tous les autres négros… quand tous les n-gros n'étaient pas signés, j'ai fait une chanson avec vous tous. Dès que vous êtes tous montés, vous tous les n-gros ne me criez pas, vous tous les n-gros ne dites pas 'merci à mon n-gga Soulja pour avoir fait un couplet pour moi'...

Malgré toutes ses embrouilles, Soulja se débrouille très bien tout seul ces derniers temps. Il a eu sa propre émission de télé-réalité sur Revolt TV en janvier intitulée “La vie de Draco”.

Regardez le live complet de Soulja Boy ci-dessous.