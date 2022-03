Orlesan : les coulisses du tournage de "La Quête

Un univers enfantin mais complexe...

Il y a quelques semaines, Orelsan sortait le clip de son morceau "La Quête". Après "L’odeur de l’essence" et "Jour meilleur", il a surpris les fans avec ce dernier visuel entièrement réalisé en pâte à modeler. Un parti-pris risqué qui a pourtant séduit tout le monde, si on se fie aux 5 millions de vues cumulées sur YouTube, quelques semaines seulement après la publication du clip.

Même si l’idée vient d’Orelsan qui dit lui-même dans la première phrase du morceau "Rien peut me ramener, plus en arrière que l'odeur d’la pâte à modeler", le rappeur a dû et su s’entourer d’une belle équipe pour réaliser cette prouesse.

Derrière le clip de quatre minutes, se cache, entre autres, le réalisateur Victor Haegelin, de la boîte de production WIZZ. Le travail de ce visuel était tellement conséquent qu’un making-of d'un peu plus de huit minutes a été dévoilé. On y découvre la minutie d'un tel travail et choix artistique et la difficulté de rendre les enchaînements les plus réalistes possibles, mais aussi une ambiance très bon enfant dans les coulisses...

Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu ou qui souhaitent la revoir, voici la vidéo du making-of :

On espère que vous avez apprécié ce making-of tourné/monté/réalisé par "Magic @kevin.rolland" ( comme le mentionne Orelsan lui-même sur son compte Instagram).

Et si jamais vous n'avez pas encore vu le clip, vous pouvez toujours le retrouver ci-dessous.