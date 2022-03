Booba continue son entreprise de démolition sur Zemmour

Et note son "intervention" sur les Sénégalais...

On a parfois du mal à suivre Booba quand il parle de la pandémie de Covid-19 ou de la guerre en Ukraine. Mais s'il y a bien un sujet sur lequel on est d'accord avec lui, c'est quand il s'en prend à Eric Zemmour. Alors qu'on ne cesse de s'étonner de l'apathie générale du rap français devait le monceau de bêtises et de fausses informations déversées durant cette campagne présidentielle nauséabonde, force est de constater que le Duc est sans doute le seul à l'ouvrir très largement et à, systématiquement, pointer du doigt les erreurs et les contre-vérités assénées par le polémiste et ses sbires.

Alors, quand ce dernier a déclaré, lors de son meeting au Trocadéro, à Paris, que "la plupart" des délinquants étrangers sont sénégalais et qu'ils seront "renvoyés au Sénégal" , s'il est élu, le Duc dont le père est lui-même sénégalais n'a pas hésité à rappeler que Zemmour "ne sera jamais président" et il a aussi posté un courrier issu du gouvernement sénégalais condamnant les propos du candidat.