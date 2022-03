Questlove oscarisé pour son documentaire "Summer of Soul"

Une belle récompense.

Nous connaissons Ahmir Khalib Thompson depuis des années en tant que batteur du célèbre groupe The Roots. Cela dit, Questlove est bien plus qu’un simple musicien. Le natif de Philadelphie porte aussi les casquettes d’auteur, d’auteur-compositeur et de réalisateur.

Ce dimanche 27 mars, lors de la 94e cérémonie annuelle des Oscars, Questlove est reparti avec son premier Oscar pour le film "Summer of Soul (… Ou, quand la révolution ne pouvait pas être télévisée)" qu’il a réalisé et sorti en 2021. Pendant son discours de remerciements, alors qu’il parlait du succès fou qu’a connu le film au Dolby Theatre à Los Angeles, le réalisateur eu du mal à faire à parler, étranglé par l'émotion.

"Ce n'est pas à propos de moi. Il s'agit de personnes marginalisées à Harlem qui ont besoin de guérir de la douleur."

Congratulations @questlove, Joseph Patel, Robert Fyvolent, and David Dinerstein for winning the #Oscar for Best Documentary Feature, Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised) pic.twitter.com/Zgg7Jb2Pzj — IMDb (@IMDb) March 28, 2022

C’est sous les yeux presqu’en larmes de sa mère que l’artiste âgé de 51 ans a reçu son prix dans la catégorie du Meilleur Documentaire en déclarant lui-même être "submergé" mais tout de même aux anges de bonheur.

"Summer of Soul" a remporté le Grand Prix du Jury et le Prix du Public lors de sa première au Festival du film de Sundance en février dernier. Plus récemment, il a remporté le prix dans la catégorie Meilleur documentaire aux Independent Spirit Awards 2022. Le film est également en lice pour le Meilleur film musical aux 64e Grammy Awards annuels.

Le film est centré sur le Harlem Cultural Festival de 1969. C’est une célébration musicale de six semaines qui met en avant les performances des icônes des années 60 que sont Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Nina Simone, Sly and the Family Stone et Gladys Knight & the Pips. Le documentaire a été acclamé par la critique dans tous les domaines, en particulier en ce qui concerne la qualité de restauration du film.