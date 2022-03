Lil Durk prend 350 000$ pour un featuring !

Ça vaut vraiment le "coût" ?

Lil Durk n’est pas du genre à faire des prix d’amis en ce qui concerne le montant qu’il facture aux artistes pour des collaborations. Lors d'une apparition sur le podcast "Full Send", diffusé sur YouTube ce mercredi 23 mars, le rappeur de Chicago a révélé que s'il ne vous connaît pas, vous devez payer un peu moins d'un demi-million de dollars.

Bob Menery, co-animateurs du podcast, a demandé à Lil Durk combien il devrait payer s'il voulait un couplet de lui. La réponse du rappeur à cette question n'a pas manqué de sidérer les autres animateurs de l'émission.

"Si je ne te connais pas ? Je ne vais pas mentir, je facture 350 000 $. J'ai des factures.”

Après cela, Durk a réitéré qu’il possède des reçus prouvant qu’il a déjà fait facturer 350 000 $ pour un couplet, vraisemblablement pour quelqu'un qu'il ne connaissait pas.

"Non, écoute. Vous devez avoir des factures. Parce que quelqu'un peut venir devant toi juste pour mentir, pour se booster ou… nous avons des factures."

Ce qui est sûr c'est que Durkio ne divulguera pas les noms des artistes ayant payé ce prix exorbitant.

Il y a près de deux ans, le rappeur originaire de Chicago a révélé qu'il demandait 100 000 $ par show. Un montant qui a probablement augmenté suite au succès de son morceau "Laugh Now Cry Later" en featuring avec Drake, celui de son album numéro 1 “Voice of the Heros” en commun avec son ami et collaborateur Lil Baby ainsi que ses innombrables projets, son album solo "7220", sorti dernièrement. Ou peut-être que le prix des collaborations de Durk a grimpé parce que son label lui a soi-disant donné 40 millions de dollars (cette information n'est pas encore confirmée). Il a partagé cette nouvelle via Twitter plus tôt ce mois-ci.