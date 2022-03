Master P s'engage contre la drogue

Il en parle ouvertement et avec sagesse.

Interviewé par HipHopDX, Master P, vétéran du hip-hop, a expliqué pourquoi selon lui, les jeunes rappeurs et les jeunes tout court continuent de mourir trop tôt... Sans mâcher ses mots, le mogul de No Limit Records a parlé des dangers de la drogue mais aussi de la volonté de certains de mourir jeune. Il a aussi fustigé les entourages des rappeurs et notamment leurs parents qui, selon lui, doivent continuer à guider leurs enfants, qu'ils soient artistes ou non, qu'ils soient célèbres ou non.

"C’est dû aux drogues et au fait que les gens ne sont pas responsabilisés. Nous disons souvent aux jeunes : 'Oh, ils sont jeunes, ils vont finir par s’en sortir. Mais tout le monde ne s’en sort pas. Tu vas soit faire partie d’une tragédie ou témoigner de ta réussite. Tout le monde ne réussit pas. Et normalement, ça ne marche pas dans ta situation, dans ma situation, ça n’arrive pas si souvent. […] Même les parents finissent par devenir leurs amis. La chose que j’apprécie à propos de mes parents et de mes grands-parents, c’est qu’ils n’ont jamais été mes amis. […] En tant que parents, si votre enfant est dans le hip-hop, ou même plus généralement, dans la vie, arrêtez de vouloir tricher. Arrêtez de simplement avoir envie de vous amuser avec vos enfants. Je pense que c’est le seul moyen de sauver cette culture. […] Parce que j’ai perdu des amis, et vous aussi sans doute. Ma fille a vu son amie de 19 ans mourir. La drogue tue. Je pense que nombreux sont ceux à faire la fête et à ne pas vouloir voir la réalité des choses. Regardez tous ces artistes qui sont morts, quand ils sont entrés dans des beef, ce genre de chose. Je pense que c’est dû à un manque d’éducation."

Master P ne s'est pas arrêté là et a même conseillé aux jeunes rappeurs d'"investir dans quelque chose de positif" sans oublier de "s'éduquer" dès lors que l’argent commence à rentrer :

"Si tu ne t’éduques pas toi-même, tu ne vas pas durer, et tu vas mourir jeune. […] Beaucoup d’entre eux veulent vraiment mourir jeune. Ils le font. Pensez-y. Tu sais que la drogue tue, pourquoi tu continues ? Nombreux sont ceux qui réalisent qu’ils ne veulent pas vieillir, parce qu’ils n’ont aucun plan pour le futur."

Des mots forts et justes qui feront peut-être échos chez certains/es d'entre nous...