Grammy Awards : la tension monte chez les rappeurs

Ils en ont marre d'être méprisé.

Si The Game a littéralement pété un plomb quand il appris que Kanye West n'aurait pas le droit de performer durant la cérémonie des Grammy Awards, même s'il garde ses nominations, il semble que cela soit le cadet des soucis de Ye selon Damon Dash, créateur de Roc-A-Falla Records. C'est en tout cas ce qu'il affirmé à une équipe de TMZ qu'il a croisée à l'aéroport. Il a été totalement catégorique et a développé son idée : que le rap ne s'occupe plus des Grammy, qu'il fasse sa propre cérémonie.

"Kanye s'en fout des Grammys. Nous créons nos propres Grammys. Je n'essaie pas de m'intégrer dans le système de quelqu'un d'autre. Donc, nous créons simplement les nôtres pour ne pas avoir à nous soucier des règles d'autres personnes. Ce n'est pas à eux de juger qui est chaud ou pas. C'est à nous. Ils ne devraient pas nous donner les récompenses, NOUS devrions leur décerner des récompenses. Ils doivent respecter notre culture."

Sa prise de position n'est pas nouvelle et fait écho à celle de J Prince qui a appelé les artistes hip-hop à créer une sorte de "contre-cérémonie" le même soir que les Grammys, également à Las Vegas. Pour cela, il a lancé un appel solennel à tous les artistes qui ont déjà eu des problèmes avec Grammys comme The Weeknd, Nicki Minaj, Lil Wayne, Drake et évidemment le dernier en date, Kanye West. Si pour l'instant, personne n'a répondu à son appel, la déclaration de Damon Dash va dans le même sens : le rap américain se sent méprisé par les Grammy Awards et veut boycotter voire contrecarrer la cérémonie. Si jamais tous les acteurs du hip-hop arrivent à s'unir et à aller au bout de ce projet, on peut espérer que la RIAA qui gère les Grammys revoit sa position...

Rappelons qu'on a peu ou prou les mêmes problèmes en France et que cette année, les rappeurs ont été particulièrement nopmbreux à critiquer les Victoires de la musique alors qu'Orelsan, SCH ou encore Aya Nakamura ont été récompensés. Le mépris envers le rap n'est pas du tout une nouveauté mais en 2022, on peut espérer que les pontes de la musique mondiale ouvrent un jour les yeux sur la musique qui domine le monde...

Grégory Curot