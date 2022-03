Bigflo et Oli sur le chemin du retour

On les attendait !

Un retour qui ne passe pas inaperçu pour Bigflo et Oli. Après s’être longtemps absentés de la musique et même des réseaux sociaux, les deux frères sont enfin prêts à revenir avec du lourd, du très lourd. Durant cette pause qu’ils avaient choisi de prendre volontairement il y a deux ans, Bigflo et Oli n’ont pas manqué de trouver des idées originales et de travailler dur afin de marquer le coup lorsqu’ils feraient leur grand retour.

Et c’est une mission accomplie pour les rappeurs originaires du sud de la France. Ce mardi, Bigflo et Oli se sont retrouvés sur la place du Capitol chez eux à Toulouse. Un message avait été envoyé au préalable à tous leurs fans de la part du duo directement sur leurs téléphones, par SMS, qui ont pu assister à une scène inédite ce jour-là. C’est à l’intérieur d’une cage en verre en plein air que se tenaient les deux frères pour l’enregistrement d’un morceau. Cet événement était en réalité organisé pour le tournage de leur prochain clip. Ils devraient sortir un nouveau single intitulé "Sacré bordel" très prochainement et ça sera l’un des extraits de leur quatrième album prévu pour 2022, celui qui marquera leur grand retour après un an de pause tant médiatique que musicale.

Voilà une remarquable façon de faire sa promotion aujourd'hui.