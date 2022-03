Vers un boycott des Grammy par les rappeurs ?

Cela fait un moment que le rap américain s'estime mal traité par l'académie des Grammy Awards. The Weeknd ne veut plus en entendre parler, Lil Wayne a carrément exprimé son impression d'être blacklisté avec cette phrase : "Fuck les Grammys" tandis que Drake a demandé lui-même, lors de la dernière édition, son retrait des catégories dans lesquelles il était en compétition. Alors, après avoir interdit Kanye West de scène pour la prochaine cérémonie (même s'il garde ses nominations), la colère gronde dans le monde du rap qui se sent méprisé par l'Academy. Le producteur J Prince, fondateur du label Rap-A-Lot et grand artisan de la réconciliation entre Drizzy et Yeezy il y a quelques mois, propose donc une alternative. Il cherche à organiser une sorte de "contre-soirée" en signe de protestation contre les Grammys.

Il a donc appelé Kanye West, Drake, Nicki Minaj, The Weeknd et d'autres à se réunir pour se produire à Las Vegas le même soir que la 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards. Son initiative arrive après la suppression du passage sur scène de Kanye West par la Recording Academy en raison de son "comportement en ligne préoccupant" envers son ex-femme Kim Kardashian, son nouveau petit ami Pete Davidson. Son idée est de concurrencer les Grammys en prouvant que si le hip-hop s'unit, il peut faire mieux que la mythique cérémonie, "parce qu'il y a du pouvoir dans le nombre". Il a ensuite ajouté : "Les pouvoirs en place seront en colère contre moi à propos de tout cela. Mais tant pis ! J'aime la culture. La graine a été plantée, arrosons-la".

"J'ai observé les Grammys contrôler notre culture à leur profit au cours des 30 dernières années. Et tout ce que les artistes, les managers et les cadres faisaient, c'est se plaindre, mais ils n'ont jamais la force de se réunir pour faire quoi que ce soit de plus. Ce sont des esclavagistes qui ont la mentalité de punir les n*ggas pour nous rappeler que peu importe l'argent que nous avons, nous sommes toujours des n*ggas à leurs yeux. Ils annulent Kanye et discriminent Drake, The Weeknd, Nicki Minaj et bien d'autres. Cela ne prendra fin que si nous unissons nos pouvoirs pour apporter des changements."