Kanye West dans les livres d'histoire

Peut-être pas pour les bonnes raisons.

Evidemment, en ce moment, on ne dirait pas, puisqu'il passe son temps à batailler contre son ex-femme, Kim Kadashian, et son nouveau mec Pete Davidson comme un type qui aurait la haine d'avoir perdu et qui s'accroche aux branches comme un enfant. Et pourtant, l'influence de Kanye Wesy sur la pop culture est telle que Ye est aujourd'hui enseigné à l'école. Plus exactement, on peut trouver dans un manuel de politique l'image de son passage dans le bureau ovale avec Donald Trump. Le livre revient sur la tristement célèbre visite de la légende du rap de Chicago à la Maison Blanche en octobre 2018. On y voit le rappeur avec sa casquette rouge siglée MAGA avec l'ancien président Donald Trump discuter notamment des problèmes de la communauté noire, entre autres sujets. Mais si cette image est aussi symbolique, c'est qu'elle a laissé un goût amer dans la bouche de beaucoup de fans de Ye.

"Kanye est dans mon livre de politique... le plus grand rappeur de tous les temps."