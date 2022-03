Rohff donne une leçon après la ruine de 6ix9ine

Il y a quelques jours, on apprenait que le rappeur américain 6ixe9ine est désormais proche de la faillite. Il l'a même avoué lui-même, il n'est plus en mesure de revendiquer les mêmes revenus qu’à la grande époque :

"A l’heure actuelle, j’ai du mal à boucler les fins de mois. Je ne sais pas si je toucherais de nouveau les avances auxquelles j’avais le droit avant mon arrestation et ma carrière stagne. […] Ceci étant, je ne touche plus de royalties. […] Cela me mettra sûrement en faillite d’une manière dont je ne me remettrai jamais, au détriment des membres de ma famille qui comptent sur moi. "