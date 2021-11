Snoop Dogg veut prendre la direction de Death Row

Et redévelopper le label.

En ce moment, Snoop est très chaud. Il va sortir un nouvel album, "Algorithm", il est directeur créatif de Def Jam et alors qu'il fait de la promo un peu partout, il multiplie les anecdotes. C'est ainsi qu'il a déjà raconté comment il s'était réconcilié avec Eminem ou comment il avait sauvé Warren G des griffes de Suge Knight en écrivant ses textes en sous-main. Pour autant, le rappeur de Long Beach n'en oublie pas Death Row Records, le label qui a fait sa gloire. Il se dit même prêt à en reprendre les rênes.

Rapide retour en arrière pour ceux qui auraient des lacunes. Death Row Records a été créé en 1992 par Dr Dre, Suge Knight, le D.O.C. et Dick Griffey. Le label emblématique est rapidement devenu le plus prolifique de la côte ouest avec des albums multi-platine tels que "The Chronic" de Dr. Dre, "Doggystyle" de Snoop Dogg, "Dogg Food" de Tha Dogg Pound et "All Eyez On Me" de Tupac Shakur. Death Row a commencé à péricliter à la fin des années 90 après l'incarcération de Knight, le meurtre de 2Pac en 1996 et le départ de Dre et Snoop. Aujourd'hui, Death Row Records appartient au groupe Blackstone qui tente de lui redonner vie afinde fêter les 30 ans du label en février 2022.

Lors d'une récente interview avec le podcast "Million Dollaz Worth of Game", Snoop Dogg a déclaré que le label serait mieux avec lui.

"Je pense que Death Row devrait être entre mes mains. Je devrais le diriger, tout comme je suis en poste à Def Jam. Death Row signifie beaucoup pour moi parce que j'ai aidé à sa création. Je pense qu'ils devraient me le confier et me laisser faire et travailler le catalogue tout an ajoutant quelques nouveautés de la West Coast."

Snoop pense qu'en à peine cinq ans, il pourrait signer Roddy Ricch, Ty Dolla Sign, YG et "tout ce qui vient de l'ouest" sur Death Row. Il pense aussi que, s'il a du succès avec Def Jam, Death Row viendra naturellement vers lui. "Si je peux faire éclater Def Jam, que pourrais-je faire avec Death Row ? Imaginez ça."

Nous, en tout cas, on aimerait bien voir et surtout écouter ça, pas vous ?