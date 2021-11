Tupac : une exposition exceptionnelle !

Une véritable expérience...

La succession Shakur a annoncé l'exposition "Tupac Shakur. Wake Me When I'm Free", une expérience muséale entièrement immersive et stimulante qui explore la vie et l'héritage de l'artiste et activiste acclamé. "Tupac Shakur. Wake Me When I'm Free" (WMWIF) ouvrira ses portes le 21 janvier 2022 à Los Angeles, en Californie, à The Canvas @ L.A. Live, Georgia Street et Olympic Boulevard. La durée de l'exposition est limitée.

La mère de Tupac (Black Panther Afeni Shakur, 1947-2016), a joué un rôle de premier plan dans la vie de Tupac et son esprit apporte une présence émouvante et parallèle à la WMWIF. Le parrain de Tupac et conseiller spécial de l'exposition, Jamal Joseph, a déclaré : "Afeni était la femme noire la plus méchante du monde. Elle a éveillé les consciences et changé l'atmosphère partout où elle allait. L'éclat de Tupac brillait plus fort que le soleil. Il a vécu et s'est déplacé avec la vitesse d'une comète créative – révolutionnaire – intrépide – alimentée par la passion. Afeni et Pac ont défié, réinventé et transformé l'histoire".

WMWIF est en partie un musée, en partie une installation artistique et en partie une expérience sensorielle, mettant en valeur sa poésie musicale et des artefacts jamais vus auparavant. Les invités se déplaceront dans les espaces, avec toujours un fond sonore qui mettra en valeur l'activisme, la musique et l'art révolutionnaire.

WMWIF est une collaboration créative dirigée par le conservateur en chef et vice-président des affaires curatoriales du Rock and Roll Hall of Fame, Nwaka Onwusa et le directeur créatif primé Jeremy Hodges et son entreprise, Project Art Collective. "C'est un privilège de faire partie d'un projet aussi monumental", a déclaré Hodges. "Tupac Shakur était mon Malcolm, il était mon Martin, et construire une expérience qui honore un homme aussi prolifique, ne peut se résumer en mots. Nous voulions créer une expérience mémorable qui vous inspirera à être meilleur que lorsque vous êtes entré, tout en vous laissant savoir qu'il était un véritable esprit révolutionnaire".