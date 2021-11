Booba : "TN" en NFT est une réussite et lui rapporte des milliers de dollars !

C'est une vraie réussite. Une de plus pour le Duc.

Pour un rappeur soi-disant à la retraite, Booba est plus que jamais au coeur de l'actualité. On attend son nouveau clip, "Léo Messi" pour le vendredi 5 novembre, il est toujours en plein clash, cette fois avec Ninho qui est en passe de lui prendre la vedette, et il est devenu le premier rappeur français à vendre un de ses clips et un de ses morceaux, "TN" en NFT. Mais attention, ne croyez pas qu'il s'agisse d'une lubie. Toujours très au fait de ce qui passe outre-Atlantique et des grandes tendances de notre époque, le Duc est tout simplement un peu en avance sur ce qui se déroule dans l'Hexagone. La preuve, il avait déjà vendu des bustes le représentant de cette façon. Surtout, il ne fait jamais rien par hasard et c'est un sacré businessman. Vous avez un doute ? Alors que les ventes de "TN" se sont ouvertes à 10h mercredi 3 novembre, il en avait vendu plus de 2000 (sur les 25 000 disponibles) une heure plus tard et généré plus de 160 000 dollars de bénéfices ! 2h30 après l'ouverture de la vente, le Duc avait vendu 7000 NFT pour près de 200 000 dollars ! Une entreprise nouvelle mais très rentable et c'est un spécialiste des cryptomonnaies, Léo Simon, qui l'annonce. A 19h, il expliquait que B2O avait passé la barre des 10 000 NFT vendus avec 10 030 pièces écoulées et que cela avait généré 265 000 dollars !

Quelques chiffres sur le drop NFT de Booba #TN :

- Plus de $160 000 générés en une heure

- Déjà 1500 acheteurs uniques

- Près de 2000 NFTs vendus (sur 25 000 disponibles) — Leo Simon (@leo5imon) November 3, 2021

Update 9h plus tard :

- $265 000 générés

- Presque 10000 NFTs vendus — Leo Simon (@leo5imon) November 3, 2021

En 24h, Booba a donc écoulé près de la moitié des exemplaires de "TN" et encaissé une belle somme d'argent. Evidemment, il s'en est réjoui...