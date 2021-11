Jay-Z débarque sur Instagram !

En quelque heures, il dépasse les 900 000 followers...

Le récemment intronisé au Rock & Roll Hall of Fame a déjà amassé près de 900 000 abonnés après quelques heures à peine alors qu'il vient à peine de s'inscrire sur Instagram... Un nombre qui ne manquera pas de croître dans les jours et les semaines à venir. La seule personne que le rappeur et magnat suit est le compte est sa femme, Beyoncé (qui compte quelques 216 millions de followers). Jay est également la seule personne que Beyoncé suit sur IG.

Le premier post de Jay-Z sur son nouveau compte est l'affiche du film "The Harder They Fall" de Netflix. Le film, dont le rappeur est coproducteur, a été réalisé par Jeymes Samuel. Il met en vedette Jonathan Majors, Idris Elba, Zazie Beetz, Regina King, Lakeith Stanfield, Delroy Lindo, Deon Cole et d'autres. Hov a également mis en ligne une histoire IG présentant une première horloge de compte à rebours pour le film. Le long-métrage devrait être disponible sur le streamer dans quelques heures.

Si vous vous posiez la question, il ne semble pas que ce soit la première fois que Jay-Z rejoint IG. En 2015, le New York Daily News a rapporté que le rappeur de Brooklyn avait rejoint la plateforme de médias sociaux, publié un hommage à Michael Jackson, puis supprimé son compte non vérifié quelques heures plus tard.

Bien qu'il ne soit pas sur Instagram, Jay a un compte Twitter depuis 2008. Seul le temps nous dira si Jay sera actif sur IG ou publiera occasionnellement des mises à jour ici et là comme il le fait sur sa page Twitter.