Damon Dash prêt à mettre fin à son beef avec Jay-Z

Il a ensuite félicité Jay-Z d'avoir rejoint leur Hall of Fame, l'honorant ainsi lui-aussi, par ricochet.

"Cela signifie que je suis un peu dans le Hall of Fame. Que nous soyons cool ou pas, son entrée est un événement majeur. Alors félicitations à nous, félicitations à lui et merci [à lui] d'avoir continué à travailler si dur pour arriver au Rock and Roll Hall of Fame [...] Il garde mon nom en vie. "