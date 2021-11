Jay-Z est entré au Rock & Roll Hall of Fame

Un honneur de plus pour Hov.

C'est un grand honneur qui a été fait à Jay-Z ce week-end. Le rappeur new-yorkais a été introduit au Rock & Roll Hall of Fame par le président Obama en personne et le comédien Dave Chappelle. De nombreux artistes ont aussi participé à son introduction en reprenant certaines de ses paroles les plus emblématiques. Parmi ces derniers on retrouvait Beyoncé bien sûr, mais aussi sa fille Blue Ivy, Rihanna, LeBron James, Pharrell, Diddy, Chris Rock, Samuel L. Jackson, Halle Berry, David Letterman, Rick Ross, Questlove, Regina King, Lin-Manuel Miranda, John Legend, Common, HER, Jamie Foxx, DJ Khaled, Lena Waithe, Aziz Ansari, Trevor Noah, Usher, Ed Sheeran, Tyler Perry et Chris Martin.

Dave Chapelle lui a rendu un hommage particulièrement appuyé dans son discours.

"Je pourrais m'asseoir ici ce soir, je pourrais parler de son sens aigu des affaires. Je pourrais parler de ses prouesses musicales. Mais je pense que ce qui est le plus important pour tout le monde dans cette salle est de savoir ce qu'il signifie pour nous, ce qu'il signifie pour sa culture. Je suis honoré d'être la personne qui peut dire : "Mon ami, bienvenue au Rock & Roll Hall of Fame'".

Dans son discours, le plus long de la nuit, Jigga a ironisé en disant que tout le monde cherchait à le faire pleurer mais a aussi rendu hommage à sa mère et ses glorieux aînés KRS-One, Chuck D, Rakim, Big Daddy Kane, Chaka Pilgrim, LL Cool J et bien d'autres :

"En grandissant, nous ne pensons pas qu'un jour nous pourrions rentrer au Rock & Roll Hall of Fame. On nous a dit que le hip-hop était une mode. Et tout comme le punk rock, cela nous a donné cette anti-culture, ce sous-genre. Et il y avait des héros dedans... Et je regardais ces gars et, vous savez, ils avaient de grosses chaînes de corde et ils portaient du cuir, et parfois même des médaillons rouges, noirs et verts. Et quoi qu'ils portent, tout le monde le porterait le lendemain. C'est ce que je voulais faire, je voulais être comme ces gars-là. J'ai donc commencé mon voyage..."