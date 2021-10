Comment Snoop Dogg a protégé Warren G de Suge Knight

En ghoswritant son album Regulate… G-Funk Era".

En ce moment, Snoop Dogg est très chaud en ce qui concerne les révélations. En quelques heures seulement, il a raconté comment il s'était réconcilié avec Eminem et avait ainsi évité un clash mais aussi expliqué que Dr. Dre travaillait à la bande-son du jeu vidéo "GTA". Alors qu'il est en pleine promotion pour la sortie de son album "The Algorithm" attendu pour le 12 novembre, il s'est arrêté au "Breakfast Club" pour en parler avec Charlamagne Tha God, DJ Envy et Angela Yee. Mais, à un moment de la conversation, le rappeur de Long Beach est revenu sur son passage au sein du mythique label Death Row Records et a expliqué qu'il avait aidé Warren G à écrire son album classique "Regulate… G-Funk Era" en 1994 dans le simple but de le protéger des foudres de Suge Knight, l'omnipotent patron de Death Row. Une sacrée anecdote que l'on n'avait jamais entendue jusqu'alors.