The Game trouve qu'on lui manque de respect

Pour tout ce qu'il a fait pour les jeunes artistes.

The Game n'est pas content. Il trouve qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite et trouve qu'on lui manque même clairement de respect. Alors il le dit. Parce que derrière le thug, il y a aussi un petit coeur qui bat...

The Game s'est épanché sur Twitter. Il pense qu'on ne respecte pas assez tout ce qu'il a fait pour les autres artistes de côte ouest des Etats-Unis et la façon dont il les a accompagnés au début de leur carrière. Il a donc déclaré qu'il refusait d'être une "marionnette" et que Dr. Dre et le fondateur du label TDE, Anthony "Top Dawg" Tiffith, savaient très bien tout ce qu'il avait fait pour les jeunes artistes de L.A. notamment.

"Je n’ai jamais eu de reconnaissance de la part de l’industrie, parce que je n’ai pas voulu faire la marionnette contre de l'argent. Vous savez tout ce que j'ai fait pour de nombreux artistes de la West Coast ? J'ai simplement voulu être bon. On m'a proposé des commissions d’intermédiaire, j'aurais pu signer des artistes mais ce que je voulais, c'était voir de jeunes mecs gagner et s'en sortir. Demandez à Dr. Dre, demandez à Top Dawg, demandez aux artistes… Je n'ai pas changé depuis 2003, je reste constant dans ma démarche."