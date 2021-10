Médine : traité d'islamiste, il riposte

C'est fini, Médine ne se laissera pas trainer dans la boue.

Le rap et la politique font rarement bon ménage. La vérité, c'est que la plupart du temps les paroles des rappeurs sont sorties de leur contexte pour servir la propagande sécuritaire et bien souvent xénophobe d'une partie de nos hommes et femmes politiques. Médine le sait mieux que personne, lui qui a été insulté et diffamé à de nombreuses reprises, parfois en direct à la télévision. On se souvient notamment de la polémique sur son album "Jihad, les plus grand combat est contre-soi-même" qui était régulièrement résumé à un simple "Jihad".

????️ #PatrickJardin "J'ai tout fait pour lutter contre le concert de Médine au Bataclan. Je refuse catégoriquement que ce personnage islamiste, proche des frères musulmans vienne faire un concert là où ses copains ont tué 98 personnes !"



▶️ https://t.co/OiazOVcEHk pic.twitter.com/I7WTWokLTm — Sud Radio (@SudRadio) October 19, 2021

Cette fois, Médine a encore été insulté d'islamiste sur les ondes de Sud Radio, par monsieur Patrick Jardin, le très médiatisé père d'une victime du Bataclan. "C'est vrai que j'ai tout fait pour lutter contre le concert de Médine au Bataclan. C'est vrai qu'on avait affrété 158 cars qui devaient déferler vers Paris des quatre coins de France. J'ai réussi à empêcher ce concert. [...] Je refusais catégoriquement que ce personnage islamiste proche des Frères Musulmans vienne faire un concert où ses copains avaient tué 98 personnes", a déclaré l'homme lors de son intervention.

T’as rien affreté du tout, vous êtes 4. C’est toi qu’es fiché S, pas moi. C’est toi qui voulait « faire sauter le transfo électrique du Bataclan ». C’est toi qui se sert du Bataclan pour militer. Et c’est vous qui allez sûrement pas tarder à recevoir un courrier de mes avocates https://t.co/oqeA6lx5Hg pic.twitter.com/RWOS06fxWM — Médine (@Medinrecords) October 19, 2021

Une attaque insupportable de plus à l'encontre de Médine, qui a toujours prôné la paix, le dialogue et la réflexion dans sa musique et même dans sa vie. La réaction du rappeur de Havre ne s'est d'ailleurs pas faite attendre. Sur Tweeter, il s'est fendu d'un très court texte assez incisif : "T'as rien affrété du tout, vous êtes 4. C'est toi qu'es fiché S, pas moi. C'est toi qui voulait "faire sauter le transfo électrique du Bataclan". C'est toi qui se sert du Bataclan pour militer. Et c'est vous qui allez pas tarder à recevoir un courrier de mes avocates". On lui apporte évidemment tout notre soutien, comme d'habitude, et on apporte également tout notre soutien aux gens qui ont perdu un proche au Bataclan et qui ne se sont pas laisser aveugler par la haine. Force à vous.