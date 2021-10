Metro Boomin : son top 5 des rappeurs d'Atlanta fait débat

Il ne compris ni Migos, ni André 3000, ni Jeezy...

C'est un des grands jeux des réseaux sociaux : donner son top 5 de ceci ou de cela et laisser ses followers s'écharper ensuite sur le bien-fondé ou non de ses choix. C'est exactement ce qu'a fait le producteur Metro Boomin qui a donné son top 5 des rappeurs d'Atlanta ce qui a fait réagir (bondir ?) certains internautes. En effet et même si le choix est vaste dans cette ville si prolifique, son classement ne comprend pas les Migos, ni André 3000 ou encore Jeezy et 2 Chainz. Un véritable crime de lèse-majesté selon certains...

Invité dans le podcast "Million Dollaz Worth of Game", le producteur star a été interrogé sur son top 5 des rappeurs d'Atlanta. Habitué à travailler étroitement avec 21 Savage, il a évidemment cité ce dernier dans son classement. Il a aussi mentionné Future, T.I. Gucci Mane et Young Thug. Difficile de lui donner tort en vérité.

Il a aussi déclaré que Future "devait être" dans son top 5 puisque les deux artistes collaborent depuis toujours. Même chose pour 21 Savage avec qui il a signé les deux opus "Savage Mode I et II". Il a aussi ajouté que Young Thug avait transformé le game avant de parler des vétérans T.I. et Gucci.

Revenant sur sa collaboration avec 21 Savage, Metro Boomin a expliqué l'alchimie qui existait entre les deux artistes.

"La façon dont Savage et moi travaillons, c'est facile... mais en même temps, c'est un défi. Pas dans le mauvais sens du terme, c'est juste que j'ai l'impression que nous nous lançons de grands défis. J'ai l'impression qu'avec lui, c'est toujours facile dans l'ensemble, mais en même temps, il me met au défi. Mais j'ai besoin de ça, c'est une bénédiction."

Si on comprend ses critères et que l'on sait qu'un top est forcément hyper subjectif, il semble que beaucoup d'internautes ne soient pas d'accord avec lui...