GENER8ION, le nouveau projet collaboratif qui va cartonner

Jul n'est pas le seul à sortir un projet collaboratif puisque "GENER8ION" va être dévoilé prochainement. Rendez-vous le 22 octobre pour le premier extrait de cet opus...

Si vous aimez le rap et les albums en commun, alors vous allez être servi ! "GENER8ION" est un projet collaboratif mais aussi pluridisciplinaire produit par le compositeur Surkin et le réalisateur Romain Gavras. Par ailleurs, le premier single "Neo Surf" sera interprété par 070 Shake, proche collaboratrice de Kanye West et artiste de son label G.O.O.D Music. Prévu pour le vendredi 22 octobre prochain sur toutes les plateformes, ce premier extrait lancera officiellement la sortie de cette collaboration. L'album quant à lui sortira courant 2022. Par ailleurs, pour faire patienter le public, un teaser a été publié sur la chaîne YouTube de GENER8ION...

Yanis Saidi