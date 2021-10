Akhenation explique sa position sur le Covid

Avec aussi une grosse annonce pour ses fans venant aux concerts.

Le Covid a pris une place centrale dans notre société et on vit un peu au rythme dicté par la maladie et les autorités sanitaires. C'est donc un sujet brûlant qui peut provoquer des débats dans tous les groupes de gens (famille, travail). Le monde de la musique, et notamment du rap, a été durement toucher par l'annulation des concerts et des festivals pendant presque deux ans. Les rappeurs, d'habitude prompts à donner leur avis sur certains sujets d'actualité, se sont fait plutôt discrets. Mais pas Akhenaton.

Il a été au coeur d'une vive polémique cet été, après avoir pris position contre la vaccination obligatoire et le pass sanitaire, alors qu'il avait lui-même été admis à l'hôpital pour cause de CoVid. Le rappeur de IAM a donc tenu à s'expliquer publiquement, lors de l'émission de Bruce Toussaint sur la chaîne BFM TV. Il a notamment réaffirmé ne pas avoir été mis en réanimation, mais il a surtout parlé de sa volonté de payer les tests antigéniques pour ses fans qui viendront le voir avec IAM lors de la reprise de la tournée "Warrior Tour", qui avait été suspendue.

Interrogé par le journaliste, Akhenaton a déclaré : "on voulait qu'il y ait l'égalité d'un point de vue financier pour les gens qui viennent et qui sont vaccinés, et paient leur place uniquement, et ceux qui ne sont pas vaccinés, qui doivent payer la place plus le test antigénique pour rentrer dans les concerts. On a décidé de prendre ça en charge, on fait des efforts, on demande à la population de comprendre ce que vivent nos métiers, notamment les métiers du spectacle, et de comprendre l'initiative. Nous on va au bout de nos convictions quitte à perdre de l'argent sur une tournée, c'est pas grave. Seront installées des tentes devant les lieux de concert; avec des pharmacies partenaires qui pourront réaliser les tests avant 19h45".

Il répète également qu'il n'a pas changé d'avis sur le vaccin, même s'il affirme que sa position est purement personnelle. Il déplore la pression mise sur les citoyens pour les pousser à se vacciner. On ne peut vraiment pas dire qu'Akhenaton a la langue dans sa poche !