Fat Joe précise sa pensée sur Tupac et DaBaby

Fat Joe a créé la surprise cette semaine en expliquant lors d'une interview à Rap City ’21 que DaBaby est la version 2021 de Tupac Shakur. Sa déclaration a fait beaucoup de bruit, le public n'ayant, par définition, pas envie de ce type de comparaison et n'aime surtout pas quand on touche à ses idoles. Alors Joey Crack a dû s'expliquer sur son choix. Il l'a fait en live sur Instagram. Il a clairement indiqué qu'il n'allait pas revenir sur ses propos ou qu'il ne s'excuserait pas auprès de qui que ce soit. Simplement, il a précisé sa pensée.

"C'est difficile de répondre à la question : qui est le nouveau 2Pac ? J'ai connu Tupac Shakur dans la vraie vie. Pas en tant que mythe, pas en tant que légende, j'ai connu l'homme. C'était le rappeur le plus vrai de tous les temps. Alors maintenant, quand je pense à Pac, pas seulement musicalement, je pense aussi à DaBaby parce qu'il est vrai. Qu'il soit certifié ou pas, que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, je crois qu'il vit ce qu'il rapper. Et cela ressemble beaucoup à Tupac."

Il a ensuite ajouté que personne, y compris DaBaby, ne pourrait remplacer Tupac. Il a affirmé qu'il avait fait cette comparaison parce qu'il avait été mis "sur la sellette" et voulait aider à "relancer" Rap City. Il n'a pas plus été séduit par la proposition d'un internaute qui lui a demandé si J. Cole pouvait être considéré comme le nouveau Tupac mais a laissé un certain crédit à une autre idée, NBA Youngboy.

Pour vous, Tupac a-t-il un héritier aujourd'hui ?