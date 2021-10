Jul, SCH, Alonzo et Soso Maness font le show au match des héros !

Et montrent leur technique !

Hier soir au stade Orange-Vélodrome de Marseille se déroulait "Le match des héros", un match de football caritatif au profit de l'UNICEF qui opposait des légendes de l’Olympique de Marseille et à une équipe de vedettes qui portaient haut les couleurs de l'Unicef. Dans l'équipe des anciens de l'OM on retrouvait Didier Drogba, à l'initiative du match, mais aussi Robert Pires, Djibril Cissé, Pascal Olmeta, Basile Boli, autant de joueurs qui ont porté haut les couleurs du club marseillais. Mais ce n'est pas tout, sous le maillot de l'OM, il y avait aussi Jul, Alonzo, SCH et Soso Maness tandis que, dans l'équipe d'en face, on a vu Sneazzy ou encore Jok'Air.

???? JUL, SCH, Soso Maness, Alonzo et Naps joueront aux côtés de légendes de L’OM ce soir au profit de l'Unicef et de la Fondation Didier Drogba !



➡️ Dont Drogba, Jean Pierre-Papin, Samir Nasri ou encore Basile Boli pic.twitter.com/R7B4TmSnIt — Targui TV ???? (@TarguiTV) October 13, 2021

Sch est un meilleur latéral droit que Pavard me faites pas jurez #MatchDesHeros pic.twitter.com/BOnS8U5Iw8 — Dr Tacos (@Gotacos42) October 13, 2021

Mais le vrai "héros" de la soirée, c'était vraiment Jul qui a été chaudement applaudi par les 35 000 spectateurs présents dans le stade et qui a pu montrer son habilité balle au pied pendant les quelques minutes qu'il a passé sur le terrain. Il portait évidemment le numéro 13 et s'est permis un geste technique de grande classe devant Eric Abidal, un ancien du FC Barcelone, excusez du peu...