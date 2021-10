Le livre de Common est désormais disponible en version française !

Découvrez le roman "Laissons L’amour Avoir Le Dernier Mot" de Common !

Bestseller du "New York Times", le roman "Laissons L'amour Avoir Le Dernier Mot" est désormais disponible en français. Après la traduction du livre "Les Mésaventures D'une Meuf Noire Maladroite" de Issa Rae, OmaxBooks s'est attaqué à l'ouvrage du talentueux acteur, producteur, musicien et auteur à succès Common.

En abordant Dieu, l'amour de soi, les partenaires, les enfants, la famille et la communauté, Common explore dans son livre les principes fondamentaux de l'amour pour aider les autres à comprendre ce que signifie recevoir et surtout, donner de l'amour !

Lonnie Rashid Lynn Jr. plus connu sous le nom de Common et anciennement Common Sense, le rappeur est devenu l’une des voix les plus éminentes de la renaissance du Hip-Hop.

Originaire de Chicago et résidant aujourd’hui entre Los Angeles et Brooklyn, Common transcende le monde de la culture. Rappeur aux multiples récompenses, de l'Oscar au Golden Globe en passant par un Emmy et un Grammy Award, il est aussi producteur et acteur.

L'artiste apparaît notamment dans de nombreux films salués par la critique et dans des séries télévisées à succès. Common est également l'auteur de "One Day It'll All Make Sense", autre best-seller du New York Times.

Découvrez le livre de Common dès maintenant sur Générations : ICI.