Big Daddy Kane : une légende dans le prochain Verzuz

Il sera opposé à KRS-One

L'âgisme dans le hip hop montre souvent sa vilaine tête lorsque les artistes entrent dans la quarantaine et continuent leur carrière, y compris ensuite, dans la cinquantaine ou la soixantaine. Souvent, on leur demande de laisser couler et de prendre leur retraite. Mais, demande-t-on ça à des groupes de rock tels que les Rolling Stones par exemple ? Jamais ! Alors, on est plutôt content de voir la légende du Juice Crew Big Daddy Kane, actif dans le hip-hop depuis des décennies, prendre part à un Verzuz contre un autre vétéran, KRS-One. Pour eux, comme pour nous, cela sera bien plus qu'une simple soirée de divertissement.

Kane s'en est expliqué au site américain HipHopDx :

"C'est plus grand que moi et KRS. Il s'agit de l'âge d'or du hip-hop, avec des artistes comme MC Lyte, Doug E. Fresh, Public Enemy, Chubb Rock, Yo-Yo, Rakim et Kwame qui continuent de travailler et de déchirer des scènes. Les pionniers et les architectes du hip-hop ont toujours été méprisés par la nouvelle génération d'artistes rap - parfois intentionnellement et parfois simplement par ignorance. Mais il y a parfois des gens comme Tyler, The Creator qui comprend où sont les racines de la culture et à quel point ses prédécesseurs sont importants."

Rappelons qu'en acceptant son BET Award lors de la cérémonie qui s'est déroulée cette semaine, l'ancien membre d'Odd Future a tenu à remercier ceux qui ont ouvert la voie.

"Je ne serais pas ici ou sur scène ou n'aurais pas ce chapeau idiot ou quoi que ce soit sans les Q-Tips, les André 3000, les Chad Hugo, les Pharrell, les Kanye West, les Missy Elliott, Busta Rhymes, Hype williams que personne n'évoque jamais. Il y en a d'autres ! Et je vous remercie d'avoir ouvert les portes et jeté les clés. Merci d'avoir parlé à des jeunes comme moi..."