50 Cent : ne lui parlez pas si vous ne connaissez pas Rakim

Fifty prouve une nouvelle fois son respect.

50 Cent a beau s'être éloigné du rap depuis plusieurs années pour façonner un impressionnant empire télévisuel avec le succès de séries comme "Power", "Black Mafia Family" et "Raising Kanan". Il n'en reste pas moins un ardent défenseur de la culture hip-hop et un observateur averti de ce qui s'y passe. Surtout, il a un respect sans bornes pour les vétérans du game et ses prédécesseurs comme il l'a très clairement expliqué dans un récent post Instagram dans lequel il partagé une vidéo de la performance Tiny Desk 2018 de Rakim au siège de NPR. Il a légendé ce post ainsi :

"Si vous ne savez pas qui c'est, ne me parlez pas dans la vie, s'il vous plaît et merci."

View this post on Instagram Une publication partagée par 50 Cent (@50cent) New-yorkais de naissance, Fifty a toujours rendu hommage à ceux qui ont posé les bases du hip-hop et qui sont des modèles pour lui. Au fil des ans, il a souvent cité des artistes tels que Boogie Down Productions, Big Daddy Kane, The Juice Crew, EPMD, LL COOL J et KRS-One comme certains de ses héros dans le rap. Dans une interview avec Vibe en 2014, il avait non seulement déjà parlé de Rakim mais aussi de l'influence que Nas et Prodigy de Mobb Depp ont eu sur lui. "Il était plus important que vous ayez votre propre style plutôt que d'essayer de maîtriser une version de Rakim ou le style d'un autre artiste. Personne ne fait ça mieux que [Rakim]. Même avec du nouveau contenu, ce flow est toujours son flow. Nas est [aussi] l'un de ces gars… il a le sien."

Comme quoi, même les plus grands connaissent leurs classiques et leur vouent un profond respect.