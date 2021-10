MIG est de nouveau incarcéré

Depuis le 30 septembre.

Sans mauvais jeu de mots, MIG a passé l'été à l'ombre. En effet, le rappeur a été incarcéré au début du mois de juillet avant de ressortir libre à la fin du mois d'août. Malheureusement, ce n'était qu'un sursis dans ses affaires judiciaires puisqu'il a annoncé lui-même, via un freestyle intitulé "30 septembre" qu'il repartait en prison. Et a priori, sans que l'on sache encore réellement pourquoi, il a été incarcéré pour 14 mois selon les informations que l'on peut trouver sur la Toile et est derrière les barreaux depuis le 30 septembre 2021, raison pour laquelle son freestyle porte ce titre, puisqu'il y donne quelques indications.

????MIG vient d’être une nouvelle fois incarcéré !



Pas plus d’informations concernant la raison. pic.twitter.com/nAWeE9vLpA — Kultur (@Kulturlesite_) October 5, 2021