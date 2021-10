BET Awards 2021 : les plus belles prestations live

Du très grand spectacle !

La cérémonie des BET Awards, c'est aussi le moment de vivre d'incroyable prestation live. La 16e cérémonie qui s'est déroulée cette nuit à Atlanta n'a pas fait exception à la règle. Encore une fois, les plus grands se sont produits sur scène pour des lives mémorables. On a donc décidé de vous les regrouper ici.

Young Thug and Gunna “Tick Tock,” “Too Easy,” and “Ski”

Bia Gets and Lil Jon “Whole Lotta Money” and “Bia Bia”

Baby Keem “Family Ties”

Latto “Soufside” and “Big Energy”

Tobe Nwigwe, Fat, and Nell “Fye Fye”

Isaiah Rashad, Doechii, and Kal Banx “Wat U Sed” and “From The Garden”

Nelly Performs Medley of “E.I.,” “Air Force Ones,” Where the Party At,” “Hot in Herre,” “Dilemma,” and More