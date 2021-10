Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige & Kendrick Lamar au Superbowl !

L'histoire est en marche.

Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige & Kendrick Lamar. Chacun de ses artistes auraient (largement) pu avoir son propre show à la mi-temps du Superbowl, la finale du championnat de football américain et un des événements les plus regardés dans le monde. Pourtant, c'est ensemble qu'ils vont performer lors du prochain Superbowl en février 2022. Rappelons que lors de la dernière finale, c'est The Weeknd qui avait assuré le show (et quel show !) durant la mi-temps du match et qu'il avait été précédé par Jennifer Lopez et Shakira en 2020.

Dr. Dre n'est pas un grand fan des réseaux sociaux. Alors, quand il poste quelque chose sur Instagram, c'est que c'est vraiment, vraiment important. Ce jeudi 30 septembre 2021 n'était définitivement pas un jour comme les autres pour le rappeur californien. Il avait une nouvelle très importante à annoncer. Il va se produire durant la mi-temps du prochain Superbowl LVI en février 2022 en compagnie d'Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige et Snoop Dogg.